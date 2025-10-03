マッシュビューティーラボが展開する、“きっと生き方すらも変えていく。わたしたちのクリーンビューティ”をコンセプトとしたビューティーブランド「SNIDEL BEAUTY（スナイデル ビューティ）」は、「リップ グレイズ」新製品9色（うち3色一部店舗数量限定色）を9月24日より予約開始、10月1日より阪急うめだ本店、ルミネ新宿2店、ルミネ有楽町店にて先行発売開始、10月3日よりSNIDEL BEAUTY全店舗および公式オンラインストア他にて