【その他の画像・動画等を元記事で観る】 平井 堅のライブ映像商品『Ken Hirai Films Vol.17 Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar - One Night Special !!』が、12月3日にリリースされることが決定した。 ■デビュー記念日に開催された一夜限りのスペシャルライブ 本作はデビュー30周年イヤーの幕開けとなる、デビュー記念日の5月13日に横浜アリーナにて開催された一夜限りのスペシャル