「BCNランキング」2025年9月22日〜28日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA55X8900N（TVS REGZA）2位AQUOS OLED4T-C55GQ3（シャープ）3位VIERATV-55Z90A（パナソニック）4位VIERATV-55Z95A（パナソニック）5位AQUOS OLED4T-C55GQ1（シャープ）6位AQUOS QD-OLED4T-C55GS1（シャープ）7位VIERATV-65Z90A（パナソニック）7位REGZA55X8900L（TVS REGZA）9位