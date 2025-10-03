株式会社焦点工房は、ニコンZマウント用の新しいマウントアダプターを10月3日（金）に発売した。価格は6万9,000円。マウントアダプター内にAF駆動用のモーターを搭載している。 MonsterAdapterの新製品「LA-FZ1」は、ミラーレスカメラのニコンZボディで使用するマウントアダプター。一眼レフカメラ用のニコンFマウントレンズをZボディに装着できるようになる。AF（オートフォӦ