現地時間10月２日、U-20ワールドカップの第２節（グループE）でU-20フランス代表がアメリカと対戦。０−３でまさかの完敗を喫した。終盤までスコアレスで推移したなか、85分に先制点を許したフランスは88分にも失点。その４分後にもダメ押し点を献上し、万事休した。この結果にフランスのメディアは茫然。『RMC SPORT』は「悲惨な結末だ」「アメリカの猛攻に屈し、グループステージ突破は危うくなった」と報じた。 「技