hideが、KDDIが始動する動画チャンネル『REPLAY PROJECT Produced by au』の第2弾に登場する。 ■『REPLAY PROJECT』とは？ 『REPLAY PROJECT Produced by au』は、エンターテインメントのさらなる発展とアーティスト支援を目的に、アーティストの軌跡とファンの想いを"再生"するあらたな動画チャンネル。 このたびロゴを刷新し、日本のロックシーンを革新