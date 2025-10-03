舞台『人を殺して何が悪い？』 浦川公仁が作・演出、プロレスラー・朱里が主演する舞台『人を殺して何が悪い？』が10月30日（木）から東京 シアター・アルファで上演される。 浦川公仁は熊本県出身の映画監督・演出家。今回上演される「人を殺して何が悪い？」は、浦川が映画用に書いた脚本を、2025年3月に朗読劇として初めて上演。8月にはリバイバル上演した作品だ。 3度目の上演となる今回は、プロレスラӦ