岐阜県揖斐川町の山中に女性の遺体を遺棄した疑いで男女2人が再逮捕された事件で、女性が行方不明になった当日、男と一緒にいる姿が防犯カメラに映っていたことがわかりました。岐阜市の自営業・立花浩二容疑者(55)と内縁の妻の神原美希容疑者(35)は去年12月、揖斐川町の山中に可児市の飲食店店員・野村花織さん(当時33)の遺体を遺棄した疑いで3日朝、送検されました。野村さんは去年12月14日の夕方から行方不明となっていま