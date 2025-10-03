１０月１日に親子とみられるクマ３頭が目撃された札幌市西区の畑付近で、２日夜も市が設置したカメラにクマの姿が確認されました。付近の小学校では見守り登校するなど警戒が続いています。札幌市西区の小学校です。連日付近でクマが出没していることを受けて、授業などを１時間遅らせたうえで、保護者による見守り登校が行われました。（保護者）「不安はありますよね。（子どもを）１人で出歩かせないとか」 小学校近くの札幌