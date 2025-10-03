3日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比610円高の4万5630円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万5584.54円に対しては45.46円高。出来高は2万6908枚となっている。 TOPIX先物期近は3126ポイントと前日比31ポイント高、現物終値比0.92ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 45630+61