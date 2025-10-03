酷暑のピークは過ぎたが、油断は禁物。気象庁によると今年は10月も全国的に気温が高く熱中症対策が必要だという。熱中症のリスクを評価する指標である｢暑さ指数(WBGT)｣によると、気温が27℃〜28℃であっても湿度が75%以上あれば熱中症の発生リスクが高まると言われている。そこで今回は暑さ対策にうってつけのアイテムを紹介していこう。水切りネット水切りネットそもそも熱中症とは、体温調節機能の低下により、体内の熱をうまく