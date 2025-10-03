Amazonのプライム会員向け動画配信サービス「Prime Video」で12月19日より世界配信予定の新作オリジナルドラマ『人間標本』（全5話）の追加キャストとして、宮沢りえと伊東蒼の出演が発表された。【画像】主演の西島秀俊と息子役の市川染五郎本作は、『告白』『母性』『ユートピア』など数々の衝撃作を世に放ち続けるベストセラー作家・湊かなえが、デビュー15周年を記念して書き下ろし、「一番面白い作品が書けた」と自負する