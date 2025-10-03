【専門家の目｜太田宏介】9月はメキシコとドロー、アメリカに敗戦日本サッカー協会は10月2日、都内で記者会見を開き、10月に行う国際親善試合の2試合に向けた日本代表メンバー27名を発表した。9月シリーズでは未勝利に終わったなか、元日本代表DF太田宏介氏が「結果のところ重視して見てみたい」と言及している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇森保ジャパンは9月シリーズでアメリカ遠征を実施。現