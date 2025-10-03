パソコン（PC）本体および周辺機器などを手がけるエムエスアイコンピュータージャパン（MSI、東京都千代田区）は、ゲーミングデスクトップPC「MPG Infinite Z3 9NVRR7-626JP」を2025年10月3日に発売する。クリエイティブワークやAI用途にも適するスペックゲーマーに人気だというAMDのCPU（プロセッサー）「Ryzen 7 9800X3D」、NVIDIAのGPU（グラフィックス・プロセッサー）「GeForce RTX 5070Ti」を搭載。高解像度で高リフレッシュ