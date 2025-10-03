香川県を訪問中の秋篠宮妃紀子さまと次女佳子さまは３日、高松市の大島にあるハンセン病の国立療養所「大島青松園」を訪れ、元患者らの慰霊碑などに拝礼された。施設では１９０９年（明治４２年）の開所以来、今月１日時点で２１７１人の入所者が亡くなっている。お二人は午前８時３０分頃に到着し、島の高台に立つ納骨堂に白菊などの花束を供えた後、隣接する慰霊碑の前で深々と頭を下げられた。その後、高齢の入所者約２５人