イギリスのユダヤ教の礼拝所で2日、男が車で突っ込み刃物で襲撃する事件があり、2人が死亡しました。警察はテロ事件と断定し、調べています。イギリス北部マンチェスターにあるユダヤ教の礼拝所の近くで2日、男が車で突っ込んで次々と人を刺し2人が死亡、3人が重傷を負いました。男は警察官にその場で射殺されました。警察はテロ事件と断定し、35歳のシリア系イギリス人、ジハード・アルシャミーによる犯行とみて調べているほか、