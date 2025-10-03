きょうは午後も曇りや雨の予想で、激しい雨の降る所もあるでしょう。 【写真を見る】東海地方は曇りや雨予想 激しい雨の降る所も… 来週水曜ごろまですっきりしない天気続く 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（10/3 昼） 正午前の名古屋市内です。厚い雲に覆われています。この時間の気温は24.8℃、湿度は57％です。 きょうは午後も曇り空が続くでしょう。三重県を中心に雨雲が広がり、愛知県や岐阜県でも所々で雨が降る予想で