大阪・東大阪市で、元交際相手の女性を殺害した疑いで男が逮捕された事件で、女性に数十カ所の刺し傷などがあったことが分かりました。永久寛史容疑者（51）は1日、東大阪市の自宅で元交際相手の佐藤ありささん（33）を刺すなどして殺害した疑いが持たれていて、容疑を認めています。警察によると、佐藤さんの腹や背中など全身に数十カ所の刺し傷などがあり、失血死したとみられることが新たに分かりました。遺体の近くからは、血