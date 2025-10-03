東京・六本木の21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3にて、10月1日から11月24日まで、特別展示「TYPE-XIII Atelier Oï project by A-POC ABLE ISSEY MIYAKE」が開催されています。本展では、スイスを拠点とするデザインスタジオatelier oïとの協業によって生まれた、照明器具の新しいプロジェクトが日本で初披露されます。photo by ©FASHION HEADLINE一枚の布と一本のワイヤーが描く光今回展示されるのは、A-POC ABLE ISS