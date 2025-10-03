AIチャットボットであるChatGPTで、一部のユーザーがAIとの会話によって陰謀論的な思考にはまりこんで、現実認識が著しく歪んでいく「妄想スパイラル」を引き起こしていると指摘されています。元OpenAIの安全研究者であるスティーブン・アドラー氏が、実際にユーザーがChatGPTとの会話で妄想スパイラルに陥った事例を分析し、AI企業が取るべき実践的な対策を提言しました。Practical tips for reducing chatbot psychosishttps://s