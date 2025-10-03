大島青松園をご訪問された佳子さま高松市庵治町3日 2日から香川県を訪れている秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまが3日、高松市の大島青松園を訪問されました。 秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは3日午前、高松市の国立ハンセン病療養所、大島青松園を訪問されました。そして、亡くなった方が眠っている3つ石碑に手を合わせて頭を下げられました。 この後、お二人は「大島会館」を訪れ、入所者と交流を深めら