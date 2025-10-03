ビッグローブ株式会社(BIGLOBE)が、自社ネットワーク内へ「RPKI(Resource Public-Key Infrastructure)」の導入を2025年11月末までに完了することを発表しました。これにより、利用者にさらに安心・安全なインターネット環境を提供することが可能になります。 BIGLOBE ネットワークセキュリティ強化 「RPKI」とは、IPアドレスの正当な使用権限を証明する仕組みを参照することで、不正な通信経路情報をブロックでき