女優の小芝風花が２日、「小芝風花カレンダー２０２６『Ｆｌｏｗｅｒ』」（マガジンハウス刊）を１２月１２日に発売すると発表した。この日から予約受け付けを開始する。７月期ＴＢＳ系「１９番目のカルテ」、Ａｍａｚｏｎオリジナル「私の夫と結婚して」など話題作への出演が続く小芝が、デビュー１５周年を迎えることを記念したカレンダー。長野・軽井沢町の豊かな自然の中で多彩な表情を見せている。小芝は「この度カレン