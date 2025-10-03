岡山県警提供 劣悪な環境でネコを飼ったとして、岡山県倉敷市の家政婦の女（70）が3日、動物愛護法違反の疑いで倉敷区検察庁に書類送検されました。 警察によりますと、女は2025年3月19日、倉敷市の自宅で、ネコの排泄物や死骸が放置された状態でネコ3匹を飼った疑いです。 3月11日、「劣悪な環境でネコが飼育されている」と目撃者から警察に情報提供がありました。また8月29日、動物愛護団体からの告発を受けて警察