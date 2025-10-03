６月２５日に解散した「ＴＯＫＩＯ」の元メンバー・長瀬智也が最新ショットを投稿した。「げんにゃんの個展で愛について語り明かしました。ありがとうございました」と、アーティスト・桂川弦（かつらがわ・げん）さんの個展を訪れたという。「愛」と文字が描かれた作品の前で、桂川さんと記念撮影。「＃ｙｏｋｏｈａｍａｄｉｓｃｏｃｈｏｐｐｅｒｓ＃愛」とハッシュタグをつけた。長瀬は２０２１年３月末でＴＯＫＩＯを脱