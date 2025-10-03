日本将棋連盟は３日、上田初美女流四段が女流五段に昇段したと発表した。昇段理由は、２日の女流王位戦予選（塚田恵梨花女流二段）で勝利し、四段になってから通算１６０勝を達成したため。上田は１９８８年生まれの３６歳。東京小平市出身。師匠は伊藤果八段。タイトル戦には女流名人戦（主催＝報知新聞社、日本将棋連盟、特別協賛＝（株）ユニバーサルエンターテインメント）など９回挑戦し、女王を２期獲得した。