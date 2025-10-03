東大阪市で元交際相手の女性が男に殺害された事件で、女性の遺体には臓器を貫通するなど数十カ所の刺し傷があり、男が強い殺意をもって犯行に及んだとみられることが分かりました。殺人の疑いで3日朝、送検された自営業の永久寛史容疑者は1日、東大阪市箱殿町の店舗兼自宅の3階の部屋で、元交際相手の佐藤ありささんを包丁で刺すなどして、殺害した疑いが持たれています。司法解剖の結果、佐藤さんの死因は、腹や背中を刺されたこ