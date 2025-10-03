東京・町田市で76歳の女性を殺害したとして、逮捕された男が、事件前に現場周辺を徘徊していたとみられることがわかりました。警視庁によりますと、桑野浩太容疑者は町田市のマンションの外階段で、住人の秋江千津子さんを包丁で刺し、殺害した疑いなどがもたれています。桑野容疑者は容疑を認め「包丁は自宅から持ってきた」と供述していますが、その後の捜査関係者への取材で、桑野容疑者が、事件前に現場周辺を徘徊していたとみ