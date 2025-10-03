俳優の綾瀬はるか、M!LKの佐野勇斗、timeleszの寺西拓人が3日、『ベンザブロックプレミアムDX』新製品発表会に登壇した。寺西は綾瀬、佐野と初共演となりそれぞれの印象を語った。【写真】素敵！キックターゲット成功に笑顔の寺西拓人きょう初めて綾瀬に会ったという寺西は「綾瀬さんは昔から映画で拝見させてもらっている雰囲気そのまま、柔らかくて親しみやすい方」と親近感を抱いたそう。一方、撮影時に少し佐野と話した