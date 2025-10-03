日米豪3か国のF-35が揃い踏み航空自衛隊は2025年10月1日（水）、青森県の三沢基地で実施中の日米豪共同訓練（武士道ガーディアン25）の様子を捉えた写真を公開しました。F-35A戦闘機を用いた日米豪3か国による訓練が日本で実施されるのは初となります。【画像】壮観！これが日米豪の「最新ステルス戦闘機」が並んだ様子です「武士道ガーディアン25」は、9月29日（月）から10月10日（金）まで、三沢基地と同基地の周辺空域で、各