大リーグは2日（日本時間3日）、各地でワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦3試合を行い、カブス、ヤンキース、タイガースがそれぞれ2勝1敗で地区シリーズ進出を決めた。2連勝で1日に突破を決めていたドジャースと合わせ、WCSを勝ち抜いた4チームが出そろった。地区Sは4日（同5日）から各地で4カードが開幕する。カブスは本拠でパドレスの先発ダルビッシュを攻略して勝利。2勝1敗で8年ぶりとなる地区シリーズ進出を決めた。鈴木