YouTubeで『【経営者失格】その働き方、労基法違反です。ヤバい職場はこんな事も出来ていません』と題した動画が公開され、社労士のたかこ先生が出演。経営者であれば絶対に知っておくべき労働基準法の「基本の基本」とされる５つのポイントについて詳しく語った。 その内容は、会社として生き残るため、そして社員を守るために最低限必要な知識ばかりだ。 動画冒頭でたかこ先生は、「この労働基準法を知らない経営者は失格