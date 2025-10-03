新高梨や栗、水晶文旦など品質の高い高知の秋の味覚を集めた展示品評会が10月4日に高知市で開かれるのを前に3日、生産者自慢の一品が会場に持ち込まれました。展示品評会は品質の高い新高梨や栗、水晶文旦などの高知県特産の果実を公開展示して消費者に関心を高めてもらおうと、県果樹研究協議会が毎年行っています。会場の高知市の「とさのさとアグリコレット」には生産者が手塩にかけて育てた秋の味覚が運び込まれ、新高梨や栗・