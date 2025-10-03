俳優・綾瀬はるかが３日、都内で行われた、アリナミン製薬「ベンザブロックプレミアムＤＸ」の新製品発表会にｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人、Ｍ！ＬＫの佐野勇斗と出席した。この日は商品にちなんだルーレットトークに挑戦。誕生から７０年目を迎えた今も進化を続けているブランドにちなみ「最近進化したと感じたこと」を問われた綾瀬は、「特にこれというのははないんですけど、日々進化中です！」と即答で適当に答えた。これ