きのう石川県羽咋市の国道で、車同士が正面衝突する事故があり、軽乗用車を運転していた射水市の82歳の男性が死亡しました。警察によりますと、きのう午前7時ごろ、石川県羽咋市の国道415号を氷見市方面に向かっていた軽乗用車と対向車線を走行してきたダンプカーが正面衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた射水市寺塚原の職業不詳、折橋 三郎さん（82）が腹部を強く打つなどして病院に搬送されましたが、およ