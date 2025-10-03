「ア・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ヤンキース４−０レッドソックス」（２日、ニューヨーク）レッドソックスが敗れ、１勝２敗で敗退が決まった。吉田正尚外野手が「４番・指名打者」で今シリーズ初スタメン。二回の第１打席で左前打、四回の第２打席で中前打を放ち、今シリーズ３戦連続安打としたが、チームを勝利に導くことはできなかった。吉田は０−０の二回先頭で打席へ。２ストライクを追い込まれたがしっかりとボ