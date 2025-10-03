「ア・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ヤンキース４−０レッドソックス」（２日、ニューヨーク）ヤンキースが連勝で対戦成績を２勝１敗とし、昨シーズンに続いて地区シリーズ進出を決めた。ヤンキースは０−０の四回、レッドソックス先発のアーリーを攻め、ロサリオとボルピのタイムリーでまず２点。なおも１死満塁でウェルズのゴロを一塁手がはじき、打球が右前に転がる間に２者が生還。４−０とリードを広げた。先発の