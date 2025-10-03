「ア・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ヤンキース−レッドソックス」（２日、ニューヨーク）ヤンキースの三塁手、マクマーンがファウルフライを捕球後、三塁側ベンチのフェンスにぶつかり一回転して落下。それでもボールを離さず本拠地のファンから大歓声を浴びた。マクマーンは六回の守備からロサリオに代わって出場。４−０の八回１死でデュランの捕邪飛を追い、三塁側ベンチ直前で捕球後、勢い余って相手ベンチに転落し