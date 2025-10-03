地区シリーズ初戦の先発登板が決まったロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）。試合が行われるフィラデルフィアへ向かう動画が公開されました。2日、ドジャースはワイルドカードシリーズに勝利し、歓喜のシャンパンファイトを行いました。大谷選手たちドジャースナインは、5日から始まるフィラデルフィア・フィリーズとの地区シリーズに向け、敵地フィラデルフィアに出発。初戦に先発登板する大谷選手について、フリードマ