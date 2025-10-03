けさ、富山市内の住宅の敷地内でクマの痕跡が見つかりました。県内ではこのところクマやその痕跡の発見が相次いでいて、自治体や警察が注意を呼びかけています。富山市によりますと、富山市上熊野の住宅の敷地内できょう午前7時ごろに「クマがカキの木に登った跡とふんを見た」とこの家に住む人から警察に通報がありました。庭のカキの木には、生々しいクマの爪の跡がはっきりと残っていました。けが人はいないということです。通