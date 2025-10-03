SDGsについて学べるイベントが、愛知県常滑市で開かれています。常滑市の「Aichi Sky Expo」で子供たちにSDGsを学んでもらおうと、およそ150の企業やNPOなどが取り組みを紹介しています。自動車部品の金型を製造する企業のブースでは、子供たちが不要になったペットボトルキャップを使い、ブレスレット作りを通じてリサイクルについて学んでいました。小学生：「すごくエコだと思います。僕の好きな青でできたので、う