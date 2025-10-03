元女子プロレスラーの府川唯未さんが3日、X（旧ツイッター）を更新。甲状腺乳頭がん手術を受けてから10年が経ち、検査結果を報告した。府川さんは「約10年前。甲状腺に3センチの悪性腫瘍がみつかり、甲状腺乳頭癌と診断され、右甲状腺を摘出しました。以後、甲状腺は進行が遅い為10年の経過観察が必要でした」とこれまでの道のりを振り返り、「最終となる検査を、先日パス出来た事を皆様にご報告致します」と伝えた。「この経験が