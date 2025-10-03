女優綾瀬はるか（40）が3日、都内で「ベンザブロックプレミアムDX」新製品発表会に登場した。出演するアリナミン製薬「ベンザブロックプレミアムDX」の新CMが4日から放送される。綾瀬はベンザブロックのCM歴14年目。「今年は広いスタジオで撮った後に『あなた〜の風邪に』って歌うのをみんなに注目されて、すごい恥ずかしかったです」と撮影を振り返った。同じく新CMに出ているM！LK佐野勇斗（27）とtimelesz寺西拓人（30）も