女優小芝風花（28）が3日、2026年のカレンダーを12月12日に発売することを発表し、収録される先行カットを解禁した。デビュー15周年アニバーサリーイヤーとなる2026年のカレンダーで、“咲き誇る瞬間の花”が持つ6つのイメージを表現したという。小さなバラとともに、かれんに、風に揺れるかすみ草とともにのびのびと、大きく鮮やかに咲くダリアとともに力強く。軽井沢の豊かな自然の中で見せた多彩な表情を、フォトグラファーの酒