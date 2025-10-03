UEFAカンファレンスリーグ・リーグフェーズ第1節、ウクライナのディナモ・キーウとイングランドのクリスタル・パレスの試合が行われた。試合は31分にダニエル・ムニョス、58分にエディ・エンケティアがゴールを決め、ボルナ・ソサの退場があったもののパレスが2-0と勝利している。日本代表MF鎌田大地も先発した。戦争状態にあるウクライナの状況を考慮し、この試合はキーウではなく、ポーランドのアリーナ・ルブリンにて行われてい