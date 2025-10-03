岐阜県郡上市で、約6000株のコキアが見ごろを迎えています。 【写真を見る】秋の訪れ告げる"ほうき草" 岐阜・郡上市で約6000株のコキアが見頃に ことしは植える間隔広げてより見やすく ひるがの高原 標高1000メートルにある郡上市の「ひるがのピクニックガーデン」では、9月下旬頃からコキアが色づき始め、秋の訪れを告げています。コキアは丸い形が特徴で、乾燥させた枝や茎でほうきが作られていたことから「ほうき