スターフライヤーは、東京/羽田〜福岡線で10月に臨時便を運航する。東京/羽田発は10月18日・24日、福岡発は10月17日・23日の計4便を追加運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。航空券の販売は、10月3日午前0時から開始する。■ダイヤSFJ57東京/羽田（08：15）〜福岡（10：10）／10月18日・24日SFJ56福岡（20：40）〜東京/羽田（22：30）／10月17日・23日