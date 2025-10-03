愛知道路コンセッションは、知多半島の有料道路でETC乗り放題企画を実施する。料金は1日あたり1,000円。10月の土・日曜限定で実施し、利用予定日の2営業日前までに、ウェブサイトから事前申し込みが必要となる。対象車種は普通車と軽自動車（二輪車を含む）。先着3,000台限定。対象となるのは、知多半島道路と南知多道路、知多横断道路、中部国際空港連絡道路、猿投グリーンロード。名古屋方面から普通車で豊丘インターチェンジ（I