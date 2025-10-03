古橋亨梧、藤本寛也、岩田智輝が所属しているイングランド2部のバーミンガム・シティは、火曜日にシェフィールド・ウェンズデイと対戦し、2-2のスコアで引き分けた。この試合では終盤までリードを許す苦しい展開ながらも、後半アディショナルタイム9分というタイミングでデマレイ・グレイが今季初ゴールを決め、同点に追いつくことに成功。バーミンガムは昨季から続いて本拠地であるセント・アンドリュースで圧倒的な勝負強さを見