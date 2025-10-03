姶良市の県警察学校で卒業式が行われ、31人の新人警察官が新たな一歩を踏み出しました。卒業したのは、2025年4月に入校した22歳から29歳の31人です。約6か月の間、法律や逮捕術など警察官に必要な知識や技術を学びました。式では、県警本部の岩瀬 聡本部長が「県民の生命、身体、財産を守るため、犯罪や災害に立ち向かう重みを理解して、立派に役割を果たしてほしい」と、はなむけの言葉を贈りました。（卒業生）「苦しいこ